Haberler

Çin'de Yabancı Sermayeli Şirket Sayısı Artarken Yatırımlar Düşüş Gözlemliyor

Çin'de Yabancı Sermayeli Şirket Sayısı Artarken Yatırımlar Düşüş Gözlemliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'de 2025'in ilk üç çeyreğinde kurulan yabancı sermayeli şirket sayısı yüzde 16,2 artışla 48.921'e ulaştı. Ancak aynı dönemde doğrudan yabancı yatırımlar yüzde 10,4 düşüşle 573,75 milyar yuan olarak belirlendi.

BEİJİNG, 26 Ekim (Xinhua) -- Çin'de 2025'in ilk üç çeyreğinde kurulan yabancı sermayeli şirket sayısı, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,2 artışla 48.921'e ulaştı.

Ticaret Bakanlığı'nın cumartesi günü yayımladığı verilere göre, aynı dönemde fiili olarak doğrudan yabancı yatırımlar önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 düşüşle toplam 573,75 milyar yuan (80,89 milyar ABD doları) olarak gerçekleşti. Veriler ayrıca, doğrudan yabancı yatırımların yalnız eylül ayında önceki yıla göre yüzde 11,2 arttığını gösterdi.

İmalat sektörü bu dönemde 150,09 milyar yuan değerinde doğrudan yabancı yatırım çekerken, hizmet sektörüne 410,93 milyar yuan değerinde yatırım yapıldı.

Aynı dönemde Japonya'dan gelen yatırımlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55,5, Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen yatırımlar yüzde 48,7, İngiltere'den gelen yatırımlar yüzde 21,1 ve İsviçre'den gelen yatırımlar ise yüzde 19,7 artış gösterdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
PKK'nın mesajında çarpıcı detay! Örgüt sınırdaki kampları boşaltacak, mağaraları terk edecek

PKK'nın mesajında dikkat çeken "provokasyon" detayı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilmesine ilk yorum

AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilk yorum
Türkiye'den çekilen PKK tarihi kararı böyle duyurdu

PKK tarihi adımı bu videoyla duyurdu! Silahlarıyla geldiler
Sosyal medyayı kasıp kavuran öğretmenden yeni video

Sosyal medyayı kasıp kavuran öğretmenden yeni video
Çocuklarını görmek için gitti, satırlı saldırıya uğradı

Eşinin sevgilisi tarafından satırla öldürüldü
AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilmesine ilk yorum

AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilk yorum
Belediye eş başkanları Koma Amed konserinde halay çekti

Koma Amed 30 yıl sonra konser verdi, siyasiler soluğu sahnede aldı
Bakanlıktan ülkeye girişi kısıtlanan 3 ürün grubu için yeni karar

Bakanlıktan ülkeye girişi kısıtlanan 3 ürün grubu için yeni karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmede tarih değişti

Erdoğan ile DEM heyeti arasındaki kritik görüşmede tarih değişti
Trump, Malezya'da uçaktan iner inmez dansa başladı

Trump uçaktan iner inmez dansa başladı
Pakistan Savunma Bakanı: Anlaşmaz olmazsa Afganistan'la savaş seçeneği var

İstanbul'da zirve sürerken tehdit etti: Anlaşma olmazsa savaşa gireriz
Barış Alper Yılmaz Galatasaray ile ipleri kopardı

Galatasaray'ı tamamen sildi
Kabus bitmedi! AKOM'dan yeni uyarı, ikisi birden geliyor

Kabus bitmedi, yarına dikkat! İkisi birden bastıracak
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.