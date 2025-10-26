Çin'de Yabancı Sermayeli Şirket Sayısı Artarken Yatırımlar Düşüş Gözlemliyor

BEİJİNG, 26 Ekim (Xinhua) -- Çin'de 2025'in ilk üç çeyreğinde kurulan yabancı sermayeli şirket sayısı, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,2 artışla 48.921'e ulaştı.

Ticaret Bakanlığı'nın cumartesi günü yayımladığı verilere göre, aynı dönemde fiili olarak doğrudan yabancı yatırımlar önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 düşüşle toplam 573,75 milyar yuan (80,89 milyar ABD doları) olarak gerçekleşti. Veriler ayrıca, doğrudan yabancı yatırımların yalnız eylül ayında önceki yıla göre yüzde 11,2 arttığını gösterdi.

İmalat sektörü bu dönemde 150,09 milyar yuan değerinde doğrudan yabancı yatırım çekerken, hizmet sektörüne 410,93 milyar yuan değerinde yatırım yapıldı.

Aynı dönemde Japonya'dan gelen yatırımlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55,5, Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen yatırımlar yüzde 48,7, İngiltere'den gelen yatırımlar yüzde 21,1 ve İsviçre'den gelen yatırımlar ise yüzde 19,7 artış gösterdi.