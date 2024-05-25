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Çin'de Yabancı Sermayeli İşletmelerin Sayısı Artıyor

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Çin'de yeni kurulan yabancı sermayeli işletmelerin sayısı, 2024 yılının ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,2 arttı. Doğrudan yabancı yatırım ise düşüş gösterdi.

BEİJİNG, 25 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de yeni kurulan yabancı sermayeli işletmelerin sayısı büyüme ivmesini sürdürerek 2024 yılının ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,2 arttı.

Çin Ticaret Bakanlığı'nın Cuma günü açıkladığı verilere göre, Ocak-Nisan döneminde ülke çapında toplam 16.805 yabancı sermayeli işletme kuruldu.

Gerçekleşen doğrudan yabancı yatırım (DYY) ise bir yıl öncesine göre yüzde 27,9 düşüşle 360,2 milyar yuan (yaklaşık 50,66 milyar ABD doları) olarak gerçekleşti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, doğrudan yabancı yatırımlarda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaşanan düşüşün esas olarak geçen yılki yüksek bazdan kaynaklandığı belirtilirken, yeni kurulan yabancı sermayeli şirketlerdeki artışın, bu şirketler tarafından getirilen projelerde inşaat başladığında gelecekte daha fazla yatırım beklenebileceğine işaret ettiği ifade edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Çin'in ekonomik toparlanmasının ve uzun vadeli olumlu görünümünün temel eğilimi değişmedi ve Çin pazarının yabancı yatırımcılar için cazibesi güçlenmeye devam etti" dendi.

Belirli sektörlerde, imalat sanayindeki doğrudan yabancı yatırım, söz konusu dönem boyunca yaklaşık 103,7 milyar yuana yükselerek toplam doğrudan yabancı yatırımın yüzde 28,8'ini oluşturdu. Özellikle yüksek teknolojili imalat 45,73 milyar yuan çekerken, toplam doğrudan yabancı yatırım içindeki payı bir yıl öncesine göre 2,7 yüzde puan artarak yüzde 12,7'ye ulaştı.

Verilere göre İspanya'den gelen yatırımlar yüzde 263, Almanya'dan gelenler yüzde 34,7 ve Hollanda'dan gelen yatırımlar yüzde 9,5 oranında artış gösterdi.

Kısa süre önce yayımlanan 2024 Kearney Doğrudan Yabancı Yatırım Güven Endeksi raporu, Çin'in yedinci sıradan üçüncü sıraya yükseldiğini ve gelişmekte olan piyasalar arasında ilk sıradaki yerini koruduğunu gösteriyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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