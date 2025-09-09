Çin'de Yabancı Sermayeli İşletmelerde Rekor Artış

XİAMEN, 9 Eylül (Xinhua) -- Çin'de 2024 yılında yeni kurulan yabancı sermayeli işletme sayısı bir önceki yıla göre yüzde 9,9 artarak yaklaşık 59.000'e ulaştı.

Çin Ticaret Bakanlığı'nın salı günü Xiamen kentinde düzenlenen 25. Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı'nda açıkladığı rapora göre geçen yıl fiili kullanımdaki yabancı sermayenin 116,24 milyar ABD dolarına yükseldiği Çin, gelişmekte olan ekonomiler arasında en fazla yabancı sermaye çeken ülke konumunu sürdürdü.

Yüksek teknoloji sektörlerinin, yabancı sermaye toplamının yüzde 34,6'sını çektiği ülkede yabancı yatırımların yapısındaki iyileşme devam etti.

Yabancı sermayenin en büyük kaynağını oluşturan 15 ülke ve bölge büyük ölçüde değişmeden kalırken, bu ülke ve bölgeler fiil kullanımdaki yabancı sermayenin yüzde 96,6'sına karşılık gelen 112,28 milyar ABD doları değerinde sermaye sağladı.

Yabancı sermayeli işletmelerin 2024 yılında Çin'in ekonomik ve sosyal kalkınmasına önemli düzeyde katkı sağladığına dikkat çekilen raporda söz konusu işletmelerin toplam ithalat ve ihracat değerlerinin yaklaşık 1,8 trilyon ABD dolarına ulaşarak ülkenin toplam dış ticaretinin yüzde 29,2'sini oluşturduğu belirtildi.