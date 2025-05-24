Çin'de Yabancı Sermayeli İşletme Kuruluşları Artış Gösterdi

Çin'de Yabancı Sermayeli İşletme Kuruluşları Artış Gösterdi
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2025 yılının ilk dört ayında Çin anakarasında geçen yılın aynı dönemine göre %12,1 artışla 18.832 yeni yabancı sermayeli işletme kuruldu. Ancak, doğrudan yabancı yatırım miktarı %10,9 azalarak 320,78 milyar yuan oldu.

BEİJİNG, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin anakarasında 2025 yılının ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,1 artışla 18.832 yeni yabancı sermayeli işletme kuruldu.

Ticaret Bakanlığı'nın cuma günü yayımladığı verilere göre, ocak-nisan döneminde Çin anakarasında fiili kullanımdaki doğrudan yabancı yatırım miktarı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,9 azalarak 320,78 milyar yuan (yaklaşık 44,6 milyar ABD doları) oldu.

Bu dönemde fiili kullanımdaki doğrudan yabancı yatırımlar ise imalat sektöründe 84,06 milyar yuan, hizmet sektöründe ise 231,25 milyar yuan olarak gerçekleşti.

Yüksek teknoloji sektörlerinde fiili kullanımdaki doğrudan yabancı yatırım miktarı 96,71 milyar yuana ulaşırken, e-ticaret hizmetleri sektöründe yüzde 137, havacılık ve uzay ekipmanları imalat sektöründe yüzde 86,2, kimyasal ilaç imalat sektöründe yüzde 57,8 ve tıbbi alet ve ekipman imalat sektöründe yüzde 4,9 arttı.

Ülkelere göre yatırım verileri incelendiğinde, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üyelerinden gelen yatırımlar yüzde 42,9, Japonya'dan gelen yatırımlar ise yüzde 74,2 artış gösterdi. İsviçre yüzde 68,4, İngiltere yüzde 54,6, Güney Kore yüzde 22,3 ve Almanya yüzde 12,3'lük yatırım artışıyla dikkat çeken ülkeler arasında yer aldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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