Çin'de Yaban Hayatı Korumayı Artıran Yasa Yürürlüğe Girdi

BEİJİNG, 2 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in üst yasama organı tarafından ülkenin yaban hayatı ve yaşam alanlarını daha iyi koruma çabalarının bir parçası olarak geçen yıl Aralık ayında kabul edilen revize edilmiş Yaban Hayatı Koruma Yasası, Pazartesi günü yürürlüğe girdi.

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletine bağlı Kunming'deki Yunnan Vahşi Hayvan Parkı'nda yaklaşan Fener Festivali öncesinde Lemurlar "bayram yemeği" yiyor, 4 Şubat 2023. (Fotoğraf: Jiang Wenyao/Xinhua)

BEİJİNG, 2 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in üst yasama organı tarafından ülkenin yaban hayatı ve yaşam alanlarını daha iyi koruma çabalarının bir parçası olarak geçen yıl Aralık ayında kabul edilen revize edilmiş Yaban Hayatı Koruma Yasası, Pazartesi günü yürürlüğe girdi.

Yeniden düzenlenmiş yasa, yaban hayatı popülasyonlarının düzenlenmesine yönelik önlemleri ayrıntılı olarak iyileştirdi.

Yasa, yaban hayvanlarının popülasyonlarının artmasının insanların mal ve güvenliğini, tarım ve hayvancılığın üretkenliğini tehdit edebileceği durumunu göz önünde bulundurarak, izolasyon ve koruma tesislerinin, fiili durum ışığında güvenlik uyarı levhalarıyla inşa edilmesini şart koşuyor.

Yasa ayrıca, vahşi hayvanların neden olduğu kayıplar için ulusal sübvansiyonların kapsamını genişleterek, bu kapsamı devlet koruması altındaki vahşi yaşamın da ötesinde, ciddi hasara neden olan karasal vahşi yaşamı da kapsayacak şekilde genişletiyor.

Yaban hayatı korumaya ilişkin mevcut yasa 1988'de çıkarılmıştı. Yasaya Aralık ayında yapılan düzenleme, 2016 revizyonundan bu yana ilk düzenleme oldu.

Yine Pazartesi günü, vahşi hayvanların karantinaya alınmasına yönelik bir dizi önlem yürürlüğe girdi. Karantina kapsamının netleştirilmesine dayanan bu önlemler, teknik destek sisteminin iyileştirilmesi ve departmanlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi çabalarıyla ilgili sistemlerde fiili duruma göre zamanında ince ayar yapılmasını şart koşuyor.