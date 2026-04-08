Albüm: Çin'in Zhongwei Kentinde 28.000 Hektarlık Karpuz Ekimi Hazırlıkları
ZHONGWEİ, 8 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nde yer alan Zhongwei kentinde bu yıl 28.000 hektarlık alana Xisha karpuzu ekilmesi planlanıyor.
Taş çakıllarla kaplı kumlu topraklarda yetiştirilen meyve, iri boyu, gevrek ve sulu yapısı ve tatlı aromasıyla öne çıkarken, yüksek ekonomik değeri nedeniyle genellikle "Gobi Çölü'nün yeşil mücevheri" olarak anılıyor.
Kaynak: Xinhua