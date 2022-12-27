Çin'de Xin'an ve Yichuan'ı Birbirine Bağlayan Otobandan Bir Kare
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LUOYANG, 27 Aralık (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinde bulunan Xin'an ve Yichuan'ı birbirine bağlayan otobanda giden araçlar görülüyor, 26 Aralık 2022.
LUOYANG, 27 Aralık (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinde bulunan Xin'an ve Yichuan'ı birbirine bağlayan otobanda giden araçlar görülüyor, 26 Aralık 2022.
Saatte 100 kilometre tasarım hızıyla 81 kilometre uzunluğundaki otoban, Henan eyaletindeki otoban ağının önemli bir parçasını oluşturuyor. (Fotoğraf: Zhang Yixi/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel