Çin'de Xi Öğretisi Üzerine Yükseköğrenim Ders Kitabı Basıldı

BEİJİNG, 29 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de "Yeni Dönemde Çin'e Özgü Sosyalizm üzerine Xi Jinping Düşüncesi" konulu yükseköğrenim ders kitabı yayımlandı. Kitap ülke genelinde raflarda yerini aldı.

Yükseköğrenim Yayınevi ve Halkın Yayınevi tarafından ortaklaşa yayımlanan kitap, Xi Jinping'in Yeni Dönemde Çin'e Özgü Sosyalizm Düşüncesi'ni kapsamlı ve sistematik şekilde ele alan, ilk ortak hazırlanan öğretim materyali olma özelliği taşıyor.

Kitap, felsefe ve sosyal bilimler için Çin'e özgü öğretim materyallerinin geliştirilmesinde önemli bir başarıyı temsil ediyor.

Kitapta, Marksizmin Çin'in şartlarına ve zamanın ihtiyaçlarına uyarlanmasında elde edilen son başarılar ile yeni dönemdeki büyük uygulamalar ve köklü değişimler öne çıkıyor.

Teorik alanlardaki uzman ve akademisyenler, ders kitabını derlemek için genç ve orta yaşlı öğretmenlerle işbirliği yaparak içeriğin genç öğrencilerin bilişsel özellikleri ve öğrenme alışkanlıklarıyla yakından uyumlu olmasını sağladı.