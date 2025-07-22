Çin'de Vize Muafiyeti İle Turizmde Büyük Artış

SHANGHAİ, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in uyguladığı vize muafiyeti politikası ve ilgili önlemler, yabancı uyruklu kişilerin Çin'i ziyaret ve Çin'de alışverişe yönelik ilgisini artırırken, ülkenin turizm sektörüne de büyük bir canlılık getirmiş durumda.

Ulusal Göç İdaresi'nden 16 Temmuz'da yapılan açıklamaya göre yılın ilk 6 ayında 38,05 milyon yabancı Turist, Çin'e geldi veya Çin'den dışarı seyahat etti. Bu sayı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,2 düzeyinde bir artış anlamına geliyor.

Söz konusu seyahatlerin 13,64 milyonunun vizesiz giriş olduğuna dikkat çekilen açıklamada bu sayının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53,9 arttığı belirtildi. Bu yaz sezonunda 1 Temmuz'dan bu yana yabancı turist sayısında artış kaydeden Shanghai'ı 1 Temmuz-15 Temmuz tarihlerinde geçen yıla göre yüzde 35,5 artışla 187.000 turist ziyaret etti. 92.000 kişinin vizesiz giriş yaptığı kentte bu kişiler, kente gelen toplam yabancı turist sayısının yaklaşık yüzde 50'sini oluşturdu.