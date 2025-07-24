Çin'de Vize Kuralları Gevşetildi, Yabancı Turist Sayısı Artıyor

Çin'de Vize Kuralları Gevşetildi, Yabancı Turist Sayısı Artıyor
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Çin'in vize düzenlemelerini esnetmesiyle birlikte, ülkeye gelen yabancı pasaport sahiplerinin sayısı ve turizm harcamaları önemli ölçüde arttı. Shanghai Belediyesi güçlü bir turizm performansı sergiliyor.

SHANGHAİ, 24 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in vize kurallarını gevşetmesiyle birlikte, ülkeye giriş yapan yabancı pasaport sahiplerinin sayısı ve turizm harcamaları önemli ölçüde arttı.

Küresel cazibe merkezi ve dünya standartlarında bir turizm destinasyonu olan Shanghai Belediyesi, bu yılın ilk yarısında güçlü bir turizm harcaması elde etti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, 11 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Çin'in şu anda 47 ülkeye tek taraflı vize muafiyeti, 55 ülkeye ise transit vize muafiyeti uyguladığını belirtmişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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