Çin'de Vergi ve Harç Desteği Sayesinde Şirketlerin Yükü Daha da Hafifletiliyor

BEİJİNG, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Çarşamba günü yayınlanan resmi verilere göre, ülkede işletmelerin yükünün hafifletilmesine yönelik çabalar sürerken vergi iadelerinin yanı sıra vergi ve harç indirimleri ve ertelemeleri, 10 Kasım itibarıyla bu yıl 3,7 trilyon yuanı (yaklaşık...

Çin'in kuzeyinde yer alan Tianjin kentinde vergi mükellefleri küçük ve mikro işletmeler için vergi iadesi alıyor, 1 Nisan 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

BEİJİNG, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Çarşamba günü yayınlanan resmi verilere göre, ülkede işletmelerin yükünün hafifletilmesine yönelik çabalar sürerken vergi iadelerinin yanı sıra vergi ve harç indirimleri ve ertelemeleri, 10 Kasım itibarıyla bu yıl 3,7 trilyon yuanı (yaklaşık 525,8 milyar ABD doları) aştı.

Çin Devlet Vergi Dairesi Başkan Yardımcısı Wang Daoshu düzenlediği bir basın toplantısındaki açıklamasında, toplam katma değer vergisi (KDV) kredi iadelerinin geçen yılın senelik miktarının 3,5 katından daha fazla olmak üzere yaklaşık 2,31 trilyon yuana ulaştığını ifade etti.

Wang'a göre, tercihli vergi ve harç indirimi politikaları bu dönemde vergi mükelleflerine 789,6 milyar yuan tasarruf sağlarken ertelenmiş vergi ve harç ödemeleri 679,7 milyar yuan oldu.

Uygulanan politika paketi, işletmeler üzerindeki vergi ve harç yüklerini etkin bir şekilde hafifletti ve ekonomik toparlanmayı kolaylaştırdı. Wang, vergi makamları tarafından izlenen 100.000 kritik öneme sahip işletme için 100 yuanlık faaliyet geliri başına vergi ve harç ödemelerinin yüzde 5,3 düştüğünü ve ekipman üreticileri için düşüşün yüzde 9,6 olduğunu kaydetti.

Çinli işletmelerin satış gelirleri üçüncü çeyrekten bu yana vergi ve harç politikalarının sonuç getirmesiyle geçen seneye göre yüzde 3,4 arttı ve bu oran ikinci çeyrekteki yüzde 1,1'e göre hızlanmış oldu.

Wang, bu senenin başından 10 Kasım'a kadar işletmelerin ekipman satın alma harcamalarının geçen seneye kıyasla yüzde 4,9 arttığını ve bu oranın bu yılın ilk yarısındaki artıştan 1 yüzde puan daha yüksek olduğunu söyledi.

Çin Devlet Vergi Dairesi Başdenetçisi Cai Zili, bu sene politika paketinin önemli bir parçası olan KDV kredi iadelerinin, işletmelerin zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olmada ve özellikle de küçük firmalar için ekonomiyi istikrara kavuşturmada önemli bir rol oynadığını belirtti.

Cai, bu sene KDV kredisi iadesinden yararlanan bütün vergi mükelleflerinin yüzde 93,1'inin bu tür geri ödemelerden 917,8 milyar yuan alan küçük ve mikro işletmeler olduğunu ve toplam tutarın yüzde 39,7'sini oluşturduğunu kaydetti.

Sektör bazında KDV kredisi iadelerinin yüzde 26,7'si üreticilere yapılırken nakliye, toptan-perakende ve inşaat gibi sektörler de iade kampanyasından önemli ölçüde faydalandı.

Cai, KDV kredisi iadelerinden yararlanan sanayi firmalarının bu sene 10 Kasım itibariyle satış gelirlerinde geçen seneye göre yüzde 10,3 artışla bu tür iadeleri almayanlara göre 2,2 puan daha yüksek bir artış kaydettiğini söyledi.

Wang, bu sonucun Çin'in otomobil pazarını güçlendirmeye yönelik destekleyici vergi politikalarının etkili olduğunu da kanıtladığını belirtti. Çin bu senenin başında, uygun binek araçlar için alım vergisini düşüreceğini ve yeni enerjili araçlar (NEV'ler) için alım vergisi muafiyetini uzatacağını duyurmuştu.

Bu senenin başından 10 Kasım'a kadar, NEV satışları geçen seneye kıyasla yüzde 78,1 artışla 4,48 milyon adede ulaştı. Haziran-Ekim ayları arasında vergi indirimi için uygun olan binek otomobil satışları, vergi indirimlerinin henüz yürürlüğe girmediği Ocak-Mayıs döneminden yüzde 20,6 daha yüksekti.