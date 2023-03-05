Çin'de Vahşi Asya Filleri Oynadıktan Sonra Uyurken Görüntülendi Güncel Haberler Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde bulunan Ning'er Hani ve Yi Özerk İlçesi'nde dolaşan bir grup vahşi Asya fili, doğal ortamlarında oyun oynayıp uyurken görüntülendi. Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde bulunan Ning'er Hani ve Yi Özerk İlçesi'nde dolaşan bir grup vahşi Asya fili, doğal ortamlarında oyun oynayıp uyurken görüntülendi. Fil ailesinde üç yavru bulunuyor. Filler, kasabanın yakınındaki bir ormanlık alanda önce karınlarını doyurup oynadı, sonrasında uyudu. Fillerin birlikte uyurkenki halleri ise hoş bir görüntü oluşturdu. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kunming'den bildiriyor. (XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Hani Asya Güncel Haberler

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