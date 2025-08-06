Çin'de Uzay Hastanesi Kurma Projesi

BEİJİNG, 6 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de bulunan Shenzhen İleri Teknoloji Üniversitesi ile Shanghai Mikro Uydular Mühendislik Merkezi gelecekte ortaklaşa bir uzay hastanesi kurmak üzere işbirliği anlaşması imzaladı. Proje, astronotların sağlığını iyileştirmeyi ve yörüngedeki tıbbi izleme ile yaşam destek yeteneklerini geliştirmeyi hedefliyor.

Çin Bilim Günlüğü gazetesinin çarşamba günkü haberine göre havacılık, tıp ve biyoloji alanlarında çığır açacak ve uzay yaşamı ile sağlık desteği konusunda en ileri teknolojilerle araştırmalar yürütecek olan bu uzay hastanesinde, aynı zamanda astronot olmayanların uzay yolculuğu, yıldızlararası keşif ve diğer uzay sağlık desteği ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar da yapılacak.

Anlaşma kapsamında, her iki taraf tıbbi cihazlar, biyofarmasötikler, yenilikçi tıbbi teknolojiler ve havacılık bilimindeki uzmanlıklarını birleştirerek hastaneyi kuracak.

İki kuruluş, gelişmiş uzay tıbbi ekipmanlarının denenmesi, yenilikçi tıbbi teknolojiler ve ilaçlar geliştirilmesi ile yaşam destek sistemlerinin araştırılması alanlarında işbirliği yapacak. Ortaklık ayrıca, derin uzay hastanesi ve yıldızlararası göç için gerekli kilit teknolojilerin, deneylerin ve testlerin geliştirilmesine odaklanacak.