Çin'de Üst Düzey Binek Otomobil Satışları Mart'ta Yüzde 17 Arttı

BEİJİNG, 19 Nisan (Xinhua) -- Çin'de üretilen üst düzey binek otomobillerin satışları Mart ayında hızlı artışını sürdürdü.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre ülkede Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 16,8 artışla yaklaşık 355.000 adet yerli üretim üst düzey binek otomobil satıldı.

Rakam, yıllık olarak ise yüzde 31,3 artışla bütün binek otomobillerin satışındaki büyümeden 23,1 yüzde puan fazla oldu.

Veriler, ülkede yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 artışla toplam 943.000 yerli üretim üst düzey binek otomobilin satıldığını gösterdi.