Çin'de Üretken Yapay Zeka Kullanıcı Sayısı 515 Milyona Ulaştı

Güncelleme:
Çin İnternet Ağı Bilgi Merkezi'nin raporuna göre, üretken yapay zeka kullanıcı sayısı 6 ayda iki katına çıkarak 515 milyon oldu. Kullanıcı penetrasyon oranı yüzde 36,5'e yükseldi ve yapay zeka uygulamaları geniş bir popülerlik kazandı.

BEİJİNG, 18 Ekim (Xinhua) -- Çin'de üretken yapay zeka kullanıcı sayısı haziran itibarıyla 515 milyona ulaştı.

Çin İnternet Ağı Bilgi Merkezi'nin cumartesi günü yayımladığı rapora göre Aralık 2024'e kıyasla 266 milyon artış gösteren kullanıcı sayısı sadece 6 ayda iki katına çıktı. Böylece ülkedeki kullanıcı penetrasyon oranı yüzde 36,5'e yükseldi.

Raporda Çin yapımı üretken yapay zeka modellerinin Çin'deki kullanıcılar arasında geniş bir popülerlik kazandığı ve üretken yapay zekanın akıllı arama, içerik oluşturma, ofis yardımı ve akıllı cihazlar gibi alanlarda yaygın olarak uygulandığı belirtildi.

Raporda yapay zekanın tarımsal üretim, endüstriyel üretim ve bilimsel araştırma gibi sektörlerdeki yararlarının da aktif olarak araştırıldığı belirtildi.

Rapor cumartesi günü Beijing'de düzenlenen 2025 Çin İnternet Altyapı Kaynakları Konferansı'nda kamuoyuna açıklandı.

Kaynak: Xinhua
