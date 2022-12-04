Çin'de Üretim Araçlarının Fiyatları Düşüyor

BEİJİNG, 4 Aralık (Xinhua) -- Çin'deki resmi veriler, hükümet tarafından izlenen sermaye mallarının çoğunun, Kasım ayı ortasına kıyasla Kasım ayı sonunda daha düşük fiyatlar kaydettiğini gösterdi.

BEİJİNG, 4 Aralık (Xinhua) -- Çin'deki resmi veriler, hükümet tarafından izlenen sermaye mallarının çoğunun, Kasım ayı ortasına kıyasla Kasım ayı sonunda daha düşük fiyatlar kaydettiğini gösterdi.

Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) yaptığı açıklamada, dikişsiz çelik borular, benzin, kömür, gübre ve tarımsal işleme ürünlerini içeren hükümet tarafından izlenen 50 ana maldan 35'inde fiyatların düştüğünü bildirdi. Malların on üçünde ise fiyat artışı olduğu, ikisinde de fiyatların değişmediği belirtildi.

NBS verileri, yonga makinesi fiyatlarının Kasım ayı sonunda yüzde 7,4 azalarak, kilogram başına 22,5 yuana (yaklaşık 3,19 ABD doları) düştüğünü gösterdi.

On günde bir yayınlanan rakamlar, ülke genelinde eyalet seviyesindeki 31 bölgede yaklaşık 2 bin toptancı ve dağıtımcının katıldığı ankete dayanıyor.