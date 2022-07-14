Çin'de Üretim Araçlarının Fiyatı Düştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'de Üretim Araçlarının Fiyatı Düştü

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Çin'de Üretim Araçlarının Fiyatı Düştü

BEİJİNG, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de Perşembe günü yayınlanan resmi veriler, hükümet tarafından izlenen üretim mallarının çoğunun, Temmuz başında bu yılın Haziran ayı sonuna kıyasla daha düşük fiyatlar kaydettiğini gösterdi.

BEİJİNG, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de Perşembe günü yayınlanan resmi veriler, hükümet tarafından izlenen üretim mallarının çoğunun, Temmuz başında bu yılın Haziran ayı sonuna kıyasla daha düşük fiyatlar kaydettiğini gösterdi. Çin Ulusal İstatistik Bürosu'na göre, aralarında dikişsiz çelik borular, benzin, kömür, gübre ve çoğunlukla işleme için kullanılan bazı tarım ürünlerinin bulunduğu hükümet tarafından izlenen 50 ana maldan sekizinin fiyatları yükselirken, 39'unun fiyatı düşüş kaydetti. Domuz eti fiyatı bu dönemde yüzde 21,9 artarak kilogram başına 22,3 yuana (3,32 ABD doları) yükseldi. Her 10 günde bir yayınlanan veriler, eyalet düzeyindeki 31 bölgede yaklaşık 2.000 toptancı ve dağıtımcının katıldığı bir ankete dayanıyor.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Hükümet Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title