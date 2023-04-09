Çin'de Üretilen Dünyanın En Büyük Konteyner Gemisi, Xiamen Limanına Uğradı

Dünyanın en büyük konteyner gemisi MSC IRINA, Cumartesi günü Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinde bulunan Xiamen limanına uğradı.

Devasa gemi, Xiamen limanında 3.100 TEU (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) yüklendikten sonra, giysi, elektronik ürünler ve deniz ürünleri de dahil olmak üzere taşıdığı malları Kuşak ve Yol ülkelerinin ana limanlarına götürecek.

Çin'de geliştirilen 399,99 metre uzunluğundaki gemi, toplam 224.900 ton taşıma kapasitesiyle 24.346 TEU yük taşıyabiliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Fuzhou'dan bildiriyor.

(XHTV)