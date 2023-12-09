Üye Girişi
Haberler

Çin'de Üretici Fiyatları Kasım Ayında Düştü

Son Güncelleme:
Abone Ol

Çin'de üretici fiyat endeksi (ÜFE), Kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 düştü. Uluslararası ham petrol fiyatlarındaki düşüş ve zayıf piyasa talebi nedeniyle ÜFE'deki düşüş devam etti.

BEİJİNG, 9 Aralık (Xinhua) -- Çin'de ürünlerin fabrika çıkış maliyetlerini ölçen üretici fiyat endeksi (ÜFE), Kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 düştü.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından Cumartesi günü açıklanan verilere göre, Kasım'daki ÜFE aylık bazda, ÜFE'nin değişmediği Ekim ayına kıyasla yüzde 0,3 azaldı.

NBS'de görevli istatistikçi Dong Lijuan, "Uluslararası ham petrol fiyatlarındaki düşüş ve bazı sanayi ürünlerine yönelik zayıf piyasa talebi gibi faktörler nedeniyle, ülkenin ÜFE'si Ekim'de aylık bazda sabit kalırken Kasım ayında düşüşe geçti. ÜFE'deki düşüş Kasım ayında yıllık bazda da genişleme gösterdi" dedi.

NBS verilerine göre, üretim araçlarının fiyatları aylık bazda yüzde 0,3 düşerek Kasım ayı ÜFE'sindeki genel düşüşe 0,24 puan katkıda bulundu.

Başlıca sektörlerin üretici fiyatlarına bakıldığında, Kasım ayında petrol ve gaz çıkarma sektörü fiyatlarının aylık bazda yüzde 2,8; demir dışı metal cevheri madenciliği sektörü fiyatlarının yüzde 0,5 ve tarımsal ve yan gıda işleme sektörü fiyatlarının yüzde 0,8 düştüğü görüldü.

Öte yandan, demir metal cevherleri madenciliği sektörü fiyatları aylık bazda yüzde 1,8, gaz üretimi ve tedariki sektörü fiyatları ise yüzde 1,4 artış gösterdi.

Verilere göre, 2023 yılının ilk 11 ayında ortalama ÜFE yıllık bazda yüzde 3,1 azaldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Çin Tarım Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ateş Kuşları Hüma diziden ayrılıyor mu? Ateş Kuşları Hüma öldü mü, ölecek mi? John Wick 4 nereden izlenir? John Wick 4 hangi platformda var, netflix'de var mı? RANDEVUSUZ PASAPORT BAŞVURUSU YAPILIR MI? Pasaport için randevu almadan gidilir mi? Nüfus Müdürlüğünden randevu almaya gerek var mı? Benzine indirim var mı? 9 Aralık Benzine indirim gelecek mi? Güncel benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? BİM aktüel ürünler kataloğu - 9 Aralık indirimleri ve fırsatları: Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? İBB BURS SONUÇLARI SON DURUM || 2023-2024 İBB Genç Üniversiteli bursu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İBB burs sonucu nereden, nasıl öğrenilir? BENZİN KAÇ TL OLDU (9 ARALIK)? 1 litre benzin kaç lira? Benzine, mazota, motorine indirim geldi mi? The Game Awards 2023 kazananları kim oldu? Yılın en iyi oyunu belli oldu mu? ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU? 2024 Asgari Ücret belli oldu mu, ne kadar olacak, saatlik ne kadar? Asgari Ücret günlük net! İşte konuşulan son rakamlar! YUNANİSTAN KAPI VİZESİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? Yunan Adaları kapıda vize başladı mı? Yunanistan kapı vizesi kaç günde çıkar? ABD GAZZE KARARI SON DAKİKA! ABD'nin Gazze açıklaması nedir? Gazze ateşkes olacak mı? GEBZE FABRİKA YANGINI SON DAKİKA | Gebze yangın son durum ne, söndürüldü mü? İskoçlar Çetesi çökertildi mi? Kafes-17 operasyonuyla çökertilen İskoçlar Çetesi lideri, elebaşı kim? Kardeşlerim YENİ BÖLÜM (108. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Adım Farah YENİ BÖLÜM (24. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kullanılmayan eşyalar ev ekonomisine katkı sağlayacak! Selçuklu 2. El Pazarı açıldı
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title