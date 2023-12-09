Çin'de Üretici Fiyatları Kasım Ayında Düştü

Çin'de üretici fiyat endeksi (ÜFE), Kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 düştü. Uluslararası ham petrol fiyatlarındaki düşüş ve zayıf piyasa talebi nedeniyle ÜFE'deki düşüş devam etti.

BEİJİNG, 9 Aralık (Xinhua) -- Çin'de ürünlerin fabrika çıkış maliyetlerini ölçen üretici fiyat endeksi (ÜFE), Kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 düştü.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından Cumartesi günü açıklanan verilere göre, Kasım'daki ÜFE aylık bazda, ÜFE'nin değişmediği Ekim ayına kıyasla yüzde 0,3 azaldı.

NBS'de görevli istatistikçi Dong Lijuan, "Uluslararası ham petrol fiyatlarındaki düşüş ve bazı sanayi ürünlerine yönelik zayıf piyasa talebi gibi faktörler nedeniyle, ülkenin ÜFE'si Ekim'de aylık bazda sabit kalırken Kasım ayında düşüşe geçti. ÜFE'deki düşüş Kasım ayında yıllık bazda da genişleme gösterdi" dedi.

NBS verilerine göre, üretim araçlarının fiyatları aylık bazda yüzde 0,3 düşerek Kasım ayı ÜFE'sindeki genel düşüşe 0,24 puan katkıda bulundu.

Başlıca sektörlerin üretici fiyatlarına bakıldığında, Kasım ayında petrol ve gaz çıkarma sektörü fiyatlarının aylık bazda yüzde 2,8; demir dışı metal cevheri madenciliği sektörü fiyatlarının yüzde 0,5 ve tarımsal ve yan gıda işleme sektörü fiyatlarının yüzde 0,8 düştüğü görüldü.

Öte yandan, demir metal cevherleri madenciliği sektörü fiyatları aylık bazda yüzde 1,8, gaz üretimi ve tedariki sektörü fiyatları ise yüzde 1,4 artış gösterdi.

Verilere göre, 2023 yılının ilk 11 ayında ortalama ÜFE yıllık bazda yüzde 3,1 azaldı.