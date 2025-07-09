Çin'de Üretici Fiyat Endeksi Yıllık %3,6 Düştü

BEİJİNG, 9 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de ürünlerin fabrika çıkış maliyetlerini ölçen üretici fiyat endeksi (ÜFE) haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 düştü.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) çarşamba günü açıkladığı verilere göre ÜFE, haziran ayında aylık bazda yüzde 0,4 geriledi.

Verilere göre ÜFE, 2025 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 düşüş sergiledi.

NBS istatistikçisi Dong Lijuan, söz konusu düşüşün, belli yerli hammadde imalat sanayilerindeki mevsimsel fiyat düşüşleri, güneş, rüzgar ve hidroelektrik üretiminin artmasıyla düşen enerji fiyatları ve ihracata dayalı bazı sektörlerin karşılaştığı fiyat baskılarından kaynaklandığını söyledi.

Çin'de enflasyonun ana göstergesi olan tüketici fiyat endeksi ise haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 yükseldi.