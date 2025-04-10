Çin'de Üretici Fiyat Endeksi Mart Ayında Düşüş Gösterdi

BEİJİNG, 10 Nisan (Xinhua) -- Ürünlerin fabrika çıkış maliyetlerini ölçen üretici fiyat endeksi (ÜFE) Çin'de mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 düştü.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) perşembe günü açıkladığı verilere göre, ÜFE mart ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 düşüş kaydetti.

NBS, ÜFE'deki bu düşüşün yurtiçi petrol fiyatlarındaki gerileme, enerji talebindeki mevsimsel azalma ve bazı hammadde endüstrilerindeki fiyat düşüşleri gibi çeşitli faktörlerden kaynaklandığını belirtti.

Yılın ilk çeyreğinde ÜFE, 2024'ün aynı dönemine kıyasla ortalama yüzde 2,3 düştü.

Büro verilerine göre, mart ayında sanayi ürünlerinin satın alma fiyatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,4 düştü.