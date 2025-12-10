Haberler

Çin: Üfe Aylık Bazda Artışını Sürdürürken Fiyatlarda İyileşme Sinyalleri Verdi

Güncelleme:
Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, Kasım ayında üretici fiyat endeksi (ÜFE) bir önceki aya göre %0,1 artış göstererek ikili aylık artışını sürdürdü. Yıllık bazda ise %2,2 düşüş kaydedildi.

BEİJİNG, 10 Aralık (Xinhua) -- Çin'de fabrika çıkışı fiyatlarda kasım ayında aylık bazda artışın sürmesiyle fiyatlarda iyileşme işaretleri görüldü.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun çarşamba günü açıkladığı resmi verilere göre ürünlerin fabrika çıkış maliyetlerini ölçen üretici fiyat endeksi (ÜFE) önceki aya göre 0,1 artarak üst üste ikinci aylık artışını sürdürdü.

NBS verilerine göre yıllık bazda ise ÜFE, kasımda yüzde 2,2 düşüş gösterdi.

NBS istatistikçisi Dong Lijuan, ılımlı aylık büyümenin, mevsimsel faktörlere bağlı olarak belirli yurtiçi sektörlerde artan talebi ve dış faktörlerin etkisiyle demir dışı metaller ve petrolle bağlantılı sektörlerde farklı fiyat eğilimlerini yansıttığını söyledi.

"Fiyatlar, destekleyici politikaların etkisini göstermesiyle iyileşme işaretleri göstermeye başladı" diyen Dong, "verimsiz" rekabeti önlemeye yönelik çalışmalar, yükselen sektörlerdeki hızlı büyüme ve tüketici talebinin serbest bırakılmasının ardından söz konusu iyileşmenin gerçekleştiğini kaydetti.

Çarşamba günü açıklanan verilere göre enflasyonun temel göstergesi olan tüketici fiyat endeksi (TÜFE) kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 yükseldi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

