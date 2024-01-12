Çin'de Üretici Fiyat Endeksi Aralık Ayında Düştü
Çin'de ürünlerin fabrika çıkış maliyetlerini ölçen üretici fiyat endeksi (ÜFE) Aralık'ta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 düştü. Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Cuma günü açıkladığı verilere göre ÜFE, Aralık'ta aylık bazda yüzde 0,3'lük hafif bir düşüş sergiledi. Yıllık bazda ise ÜFE, 2023'te 2022'dekine kıyasla yüzde 3 azaldı.
BEİJİNG, 12 Ocak (Xinhua) -- Çin'de ürünlerin fabrika çıkış maliyetlerini ölçen üretici fiyat endeksi (ÜFE) Aralık'ta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 düştü.
Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Cuma günü açıkladığı veriler, Kasım'da kaydedilen yüzde 3'lük düşüşte daralma olduğuna işaret ediyor. Verilere göre ÜFE, Aralık'ta aylık bazda yüzde 0,3'lük hafif bir düşüş sergiledi.
Yıllık bazda ise ÜFE, 2023'te 2022'dekine kıyasla yüzde 3 azaldı.