Haberler

Çin'de Üretici Fiyat Endeksi Ağustosta Yüzde 2,9 Düştü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'de ürünlerin fabrika çıkış maliyetlerini ölçen üretici fiyat endeksi, ağustosta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 geriledi. Hükümetin ekonomik büyümeyi destekleme çabalarıyla birlikte endüstriyel talepte bir iyileşme görüldü.

BEİJİNG, 10 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de ürünlerin fabrika çıkış maliyetlerini ölçen üretici fiyat endeksi (ÜFE) ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 düştü.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) çarşamba günü açıkladığı verilere göre düşüşte bir önceki aya göre 0,7 yüzde puan azalma oldu. Bu yılın mart ayından bu yana ilk kez görülen bu azalma, hükümetin ekonomik büyümeyi destekleme çabalarıyla birlikte endüstriyel talepte bir iyileşmeye işaret ediyor.

Aylık bazda ise ÜFE, temmuzda sergilediği yüzde 0,2 düşüşün ardından ağustosta düşüş eğiliminden çıkarak sabit seyretti.

Yılın ilk 8 ayında ÜFE, 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 2,9 düştü.

Çin'de enflasyonun ana göstergesi olan tüketici fiyat endeksi ise ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 geriledi.

NBS istatistikçisi Dong Lijuan, ÜFE'deki yıllık düşüşünün azalmasının, bazı olumlu gelişmeler kaydedilmesi ve geçen yılda göre baz etkisinin daha düşük olmasından kaynaklandığını belirtti.

Dong, bunlar arasında daha proaktif makro politikaların uygulanması ve çeşitli sektörlerdeki olumlu değişikliklerin yer aldığını söyledi.

İç pazarın optimizasyonu ve yeni ekonomik itici güçlerin büyümesinin kilit önemdeki faktörler olduğunu ifade eden Dong, entegre devre paketleme ve test fiyatlarının yüzde 1,1, gemi ve ilgili ekipman imalatının ise yüzde 0,9 arttığını belirtti. Dong, üst düzey tüketim mallarına olan talebin artmasının, belirli sektörlerde fiyat artışlarına yol açtığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
İsrail'den Türkiye'ye küstah tehdit: Doha'ya saldıran Ankara'ya da saldırabilir

İsrail'den Türkiye'ye skandal tehdit: Doha'ya saldıran...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maduro'dan ABD'nin askeri yığınağına sert tepki: Üçüncü dünya savaşı çoktan başladı

ABD'nin askeri yığınağına sert tepki: 3. dünya savaşı çoktan başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.