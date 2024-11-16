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Çin'de Üniversite Kampüsünde Bıçaklı Saldırı: 8 Kişi Hayatını Kaybetti

Çin'de Üniversite Kampüsünde Bıçaklı Saldırı: 8 Kişi Hayatını Kaybetti
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Çin'in Yixing şehrindeki Wuxi Sanat ve Teknoloji Meslek Enstitüsü'nde bir mezun, bıçaklı saldırı düzenleyerek 8 kişinin ölümüne ve 17 kişinin yaralanmasına neden oldu. Saldırgan, staj ücreti ve mezuniyet belgesi gibi konulardan dolayı bunalımda olduğu belirtildi.

- Çin'de üniversite kampüsünde bıçaklı saldırı: 8 ölü

PEKİN - Çin'in Yixing şehrinde bir üniversitenin kampüsünde yeni mezun olduğu belirlenen şahıs tarafından düzenlenen bıçaklı saldırıda 8 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi yaralandı.

Çin'de bir üniversite dehşet anlarına sahne oldu. Yixing şehrinde bir üniversitenin kampüsünde düzenlenen bıçaklı saldırıda 8 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi yaralandı. Polis, "Yerel saatle 18.30 sıralarında, Wuxi Sanat ve Teknoloji Meslek Enstitüsü'nde bıçaklama olayı meydana gelmiş, şüpheli olay yerinde yakalanmıştır" açıklamasını yaptı. Polis, saldırganın yeni mezun olduğu ve "sınavda başarısız olmak, mezuniyet belgesi alamamak ve staj ücretinden memnuniyetsizlik" gibi nedenlerle hareket ettiğini belirtti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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