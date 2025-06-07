Çin'de Üniversite Giriş Sınavına 13,35 Milyon Öğrenci Katıldı

Çin'de Üniversite Giriş Sınavına 13,35 Milyon Öğrenci Katıldı
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Çin'de 7-10 Haziran tarihleri arasında düzenlenen 'gaokao' üniversite giriş sınavına 13,35 milyon öğrenci katıldı. Bu sayı, geçen yıla göre yaklaşık 70 bin kişi azalma gösterdi. Sınav merkezlerinde yapay zeka destekli güvenlik önlemleri alındı.

Çin'de "gaokao" adı verilen üniversite giriş sınavına ülke çapında 13,35 milyon öğrencinin katıldığı bildirildi.

Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 7-10 Haziran tarihleri arasında çoklu oturumlarla düzenlenen sınava bu yıl 13,35 milyon öğrenci katılıyor.

Sınava katılan öğrenci sayısı geçen yıla kıyasla yaklaşık 70 bin kişi azalırken, son 7 yılda ilk kez düşüş kaydetti.

Başkent Pekin'de 78 bin 900 kayıtlı aday, 18 bölgedeki 114 test merkezinde sınava girecek.

Yapay zeka destekli güvenlik önlemleri

Ülkede çok sayıda eyaletteki sınav merkezlerinde yapay zeka destekli güvenlik önlemleri alındı.

Adaylar, sınav merkezlerinde kamera sistemleriyle anlık olarak izlenecek, yapay zeka yazılımları sıra dışı hareketleri tespit ederek rapor edecek.

"3+1+2" formülüne göre düzenlenen sınavda adaylar 3 zorunlu test konusu olan Çince, matematik ve yabancı dilin yanı sıra fizik ve tarih konularından 1'ini, kimya, biyoloji, ideoloji-politika ve coğrafya konularından 2'sini seçiyor. Üniversiteler konu dağılımına göre belirlenen ağırlıklı puanlarla bölümlerine öğrenci kabul ediyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
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