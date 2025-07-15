Çin'de Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı Başlıyor

BEİJİNG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı'nda (CISCE), gelişmiş üretim, temiz enerji, akıllı araçlar, dijital teknoloji, sağlıklı yaşam ve yeşil tarım tedarik zincirlerinin öne çıkması bekleniyor. 16 Temmuz'da kapılarını açacak fuar 20 Temmuz'da sona erecek.