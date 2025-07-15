Çin'de Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı Başlıyor

Çin'de Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı Başlıyor
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Beijing'de 16-20 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı'nda gelişmiş üretim, temiz enerji, akıllı araçlar, dijital teknoloji, sağlıklı yaşam ve yeşil tarım tedarik zincirlerinin ön plana çıkması bekleniyor.

BEİJİNG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı'nda (CISCE), gelişmiş üretim, temiz enerji, akıllı araçlar, dijital teknoloji, sağlıklı yaşam ve yeşil tarım tedarik zincirlerinin öne çıkması bekleniyor. 16 Temmuz'da kapılarını açacak fuar 20 Temmuz'da sona erecek.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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