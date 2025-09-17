Çin'de Uluslararası Savunma ve Güvenlik Diyaloğu Başlıyor

Çin'in düzenlediği uluslararası savunma ve güvenlik diyaloğu Şiangşan Savunma Forumu bugün başkent Pekin'de başlayacak.

Çin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 12. Pekin Şiangşan Savunma Forumu'na aralarında Rusya, ABD, Fransa ve Almanya'nın olduğu 100'den fazla ülkeden savunma bakanlığı ve ordu yetkilileri ile uluslararası ve bölgesel örgütlerin temsilcileri katılıyor.

Çin Askeri Bilimler Birliği ve Çin Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü tarafından organize edilen forumun hazırlık komitesi yetkilisi Vu Ciangang, Çin basınına yaptığı açıklamada, bu yıl forumdaki tartışmaların, "adil ve akılcı bir küresel güvenlik sisteminin inşası", "büyük güç ilişkilerinin geleceği" ve "silah kontrolünün güncel durumuna" odaklanacağını belirtti.

Bu yılki foruma gelişmiş ülkelerden, yükselen güçlerden, küçük ve orta ölçekli ülkeler ile çatışmalardan etkilenen bölgelerden temsilcilerin katılacağına dikkati çeken Vu, Çin'in savunma teknolojilerinin uluslararası etkisinin arttığı, çok sayıda yabancı yetkilinin forumla bağlantılı savunma sanayi etkinliklerine ilgi gösterdiğini kaydetti.

Vu, katılımcıların eş zamanlı düzenlenecek "Uluslararası İkili Kullanıma Sahip İleri Teknolojiler ve Donanımlar Fuarı"nı da ziyaret edeceğini aktardı.

"ABD'nin, Çin'in büyük güç statüsüne saygısı giderek artacak"

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Askeri Bilimler Akademisinden Araştırmacı Sao Yancong, forum bağlamında özellikle Çin-ABD ilişkilerinin uluslararası medyanın ilgisini çektiğini belirtti.

ABD liderlerinin ve Pentagon yetkililerinin Çin'in İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yılı dolayısıyla 3 Eylül'de Pekin'de düzenlediği askeri geçit törenini dikkatle izlediğine işaret eden Sao, "ABD, Çin'in yükselen gücünü görüyor ve büyük güç statüsü ile ulusal çıkarlarına saygısı giderek artacak." ifadesini kullandı.

Sao, askeri geçit töreninin bu yılki tartışmalarda ön planda olup olmayacağına dair soruya ise Çin'in resmi söylemine uygun olarak, "Çin halkının Japon saldırganlığına karşı direniş savaşı ve dünya antifaşist savaşı" olarak adlandırdığı İkinci Dünya Savaşı'nın bitişinin ve Birleşmiş Milletlerin kuruluşunun 80. yılı dolayısıyla bu yıl bağlantılı konuların odakta olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Askeri geçit töreni, özellikle gelişmekte olan ülkeler ve Küresel Güney nezdinde Çin'e olan küresel güveni güçlendirdi. Çin, barışı inşa eden, küresel savunmaya katkı sağlayan ve uluslararası düzeni koruyan bir ülke. Çin'in askeri gücünün artışı, Çin'e yönelik uluslararası güveni ve itimadı güçlendiriyor, geleceğin küresel güvenliğine, siyasetine ve ekonomisine katkı verme kabiliyetini teyit ediyor."

Şiangşan Forumu

Çin, Şiangşan Savunma Forumu'nu, yükselen bir güç olarak savunma ve güvenlik alanında kendi kavram ve fikirlerini öne çıkarabileceği bir uluslararası tartışma platformu olarak görüyor.

Pekin yönetimi, toplantıyı, Asya-Pasifik bölgesinin önde gelen güvenlik forumu Shangri-La Diyaloğu'na alternatif, "Küresel Güney" olarak adlandırılan, gelişmekte olan ülkelerin güvenlikteki rolünün odakta olduğu bir tartışma platformu olarak konumlandırıyor.

Geçmiş yıllardaki forumlarda Çin ve Rusya'dan yetkililerin, ABD ve müttefiklerinin güvenlik politikalarına ve bu ülkelerin öncülük ettiği küresel güvenlik yapısına yönelik eleştirileri öne çıkmıştı.

Geçen yılki foruma Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu katılırken ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, davet edilmesine rağmen katılmamıştı.

Forumda ABD'yi, Pentagon'un Çin, Tayvan ve Moğolistan'dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Michael Chase başkanlığındaki heyet temsil etmişti.