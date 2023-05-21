Çin'de Uluslararası Çay Günü Kutlanıyor
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FUZHOU, 21 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou'da düzenlenen çay kültürü etkinliği sırasında geleneksel çay sanatından örnekler gösteren bir kişi, 21 Mayıs 2023. 21 Mayıs, Uluslararası Çay Günü olarak kutlanıyor.
FUZHOU, 21 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou'da düzenlenen çay kültürü etkinliği sırasında geleneksel çay sanatından örnekler gösteren bir kişi, 21 Mayıs 2023.
21 Mayıs, Uluslararası Çay Günü olarak kutlanıyor. (Fotoğraf: Jiang Kehong/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel