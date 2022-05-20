Çin'de Uluslararası Çay Günü Etkinliği - Haberler

HANGZHOU, 20 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'nun Fuyang bölgesine bağlı Lishan kasabasında bir ilkokul öğrencisi çay sanatı performansı sergilemeyi öğreniyor, 20 Mayıs 2022. Lishan kasabası Çin'in geleneksel çay kültürünü teşvik etmek ve her yıl 21 Mayıs'ta gerçekleştirilen Uluslararası Çay Günü'nü kutlamak için bir dizi etkinlik düzenledi. (Fotoğraf: Xu Yu/Xinhua)

Xinhua / Güncel