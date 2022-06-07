Çin'de Ulusal Kolej Giriş Sınavı Yapıldı - Haberler

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Çin'de Ulusal Kolej Giriş Sınavı Yapıldı

Xinhua - Güncel
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Çin'de Ulusal Kolej Giriş Sınavı Yapıldı

BEİJİNG, 7 Haziran (Xinhua) -- Çin'in "Gaokao" olarak da bilinen ulusal kolej giriş sınavı Salı günü yapıldı.

BEİJİNG, 7 Haziran (Xinhua) -- Çin'in "Gaokao" olarak da bilinen ulusal kolej giriş sınavı Salı günü yapıldı. 2022 yılında sınava girmek için rekor sayıda 11,93 milyon öğrenci başvurdu. Bu, geçen yıla göre 1,15 milyonluk bir artış anlamına geliyor.

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin merkezi Hohhot'taki bir sınav yerinde bir öğrenci öğretmenlere el sallıyor, 7 Haziran 2022 (Fotoğraf: Li Zhipeng/Xinhua)

Çin'in başkenti Beijing'deki bir sınav yerinde öğretmenler sınava giren öğrencileri cesaretlendiriyor, 7 Haziran 2022. (Fotoğraf: Ju Huanzong/Xinhua)

Çin'in başkenti Beijing'deki bir sınav yerinde bir öğretmen sınava giren bir öğrenciyi cesaretlendiriyor, 7 Haziran 2022. (Fotoğraf: Ju Huanzong/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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