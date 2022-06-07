Çin'de, Ulusal Kolej Giriş Sınavı Özel Kovid-19 Önlemleriyle Yapıldı - Haberler

BEİJİNG, 7 Haziran (Xinhua) -- Çin, ülkede Kovid-19 vakalarında yaşanan son artışlara rağmen 2022 ulusal kolej giriş sınavının, programlandığı gibi yapılmasını garanti etmek için özel önlemler aldı. Çin'de "gaokao" olarak da bilinen sınava bu yıl rekor bir sayı olan 11,93 milyon aday başvurdu. Shanghai'da Kovid-19 yüzünden yaşanan erteleme dışında sınav, ülkenin tamamında Salı günü yapıldı. Çin Eğitim Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre sınav için 330.000 sınav odası ile 1,02 milyon gözetmen ve diğer personelin yanı sıra yedek sınav odaları, yedek alanlar ve yedek personel de görevlendirildi. Beijing, Liaoning ve Sichuan eyalet düzeyindeki bölgelerinde, Kovid-19 testi pozitif çıkan 12 adayın sınavı geçici hastanelerde yapıldı. Yetkililer ayrıca, belirlenen tecrit edilmiş tesislerde 120 öğrenci, halka kapalı idari bölgelerde de 700'den fazla öğrenci için özel sınav odaları tahsis etti.

Xinhua / Güncel