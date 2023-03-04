Çin'de Ulusal Halk Kongresi Yıllık Oturumu Pazar Günü Başlıyor Güncel Haberler BEİJİNG, 4 Mart (Xinhua) -- Çin'in ulusal yasama organı olan 14. Ulusal Halk Kongresi'nin oturum sözcüsü Wang Chao, kongrenin ilk oturumunun Pazar sabahı başlayıp 13 Mart sabahı sona ereceğini söyledi. BEİJİNG, 4 Mart (Xinhua) -- Çin'in ulusal yasama organı olan 14. Ulusal Halk Kongresi'nin oturum sözcüsü Wang Chao, kongrenin ilk oturumunun Pazar sabahı başlayıp 13 Mart sabahı sona ereceğini söyledi. Wang Cumartesi günü Beijing'de düzenlediği basın toplantısında, oturumda Ulusal Halk Kongresi milletvekillerinin aralarında hükümet çalışma raporunun da bulunduğu bir dizi raporu gözden geçireceklerini ve Mevzuat Kanunu'nda yapılacak bir değişiklik taslağı ile Devlet Konseyi kurumlarında reforma ilişkin bir plan hakkında görüşeceklerini belirtti. Wang, oturumun devlet organlarının üyelerini de seçip karara bağlayacağını söyledi. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Güncel Haberler

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