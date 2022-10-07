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Çin'de Ulusal Gün Tatilinin Son Gününde Daha Fazla Tren Seyahati Yapılması Bekleniyor

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Çin'de Ulusal Gün Tatilinin Son Gününde Daha Fazla Tren Seyahati Yapılması Bekleniyor

BEİJİNG, 7 Ekim (Xinhua) -- Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi'ne göre, ülkede hafta boyunca süren Ulusal Gün tatilinin son günü olan Cuma günü, daha fazla yolcu dönüşe geçeceği için 7,45 milyon kişinin trenle seyahat etmesi bekleniyor.

BEİJİNG, 7 Ekim (Xinhua) -- Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi'ne göre, ülkede hafta boyunca süren Ulusal Gün tatilinin son günü olan Cuma günü, daha fazla yolcu dönüşe geçeceği için 7,45 milyon kişinin trenle seyahat etmesi bekleniyor.

Şirkete göre, Cuma günü seyahat yoğunluğunun üstesinden gelmek için toplam 8 bin 386 tren seferber edildi.

Demiryolu işletmecisi, Perşembe günü yaklaşık 6,42 milyon kişinin trenle seyahat ettiğini belirtti.

Yerel demiryolu yetkilileri, yolcuların sorunsuz seyahat etmeleri için verdiği hizmetler ile güvenlik yönetiminde iyileştirmeye gitti.

28 Eylül - 8 Ekim 2022 tarihlerindeki 11 günlük Ulusal Gün tatili boyunca, 68,5 milyon kişinin tren ile seyahat etmesi bekleniyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Güncel Haberler

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