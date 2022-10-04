Çin'de Ulusal Gün Tatilinde Youyang Kırmızı Taş Orman Jeoparkı Büyük İlgi Görüyor Güncel Haberler CHONGQİNG, 4 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Chongqing belediyesine bağlı Youyang Tujia ve Miao Özerk ilçesinde, turistler Kırmızı Taş Orman Jeoparkı'nı ziyaret ediyor, 3 Ekim 2022. CHONGQİNG, 4 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Chongqing belediyesine bağlı Youyang Tujia ve Miao Özerk ilçesinde, turistler Kırmızı Taş Orman Jeoparkı'nı ziyaret ediyor, 3 Ekim 2022. Karstik arazi şekline sahip olan Youyang Kırmızı Taş Orman Jeoparkı, Ulusal Gün tatilinde halka açıldı. (Fotoğraf: Liu Chan/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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