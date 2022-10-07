Çin'de Ulusal Gün Tatilinde Tekneyle Gezenler Güncel Haberler YANGZHOU, 7 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Yangzhou kentinin Jiangdu bölgesindeki Luyang Gölü sulak alanında bir tekneyle gezen turistleri gösteren hava fotoğrafı, 7 Ekim 2022. (Fotoğraf: Meng Delong/Xinhua) YANGZHOU, 7 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Yangzhou kentinin Jiangdu bölgesindeki Luyang Gölü sulak alanında bir tekneyle gezen turistleri gösteren hava fotoğrafı, 7 Ekim 2022. (Fotoğraf: Meng Delong/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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