Çin'de Ulusal Gün Tatilinde Tekneyle Gezenler
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YANGZHOU, 7 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Yangzhou kentinin Jiangdu bölgesindeki Luyang Gölü sulak alanında bir tekneyle gezen turistleri gösteren hava fotoğrafı, 7 Ekim 2022. (Fotoğraf: Meng Delong/Xinhua)
YANGZHOU, 7 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Yangzhou kentinin Jiangdu bölgesindeki Luyang Gölü sulak alanında bir tekneyle gezen turistleri gösteren hava fotoğrafı, 7 Ekim 2022. (Fotoğraf: Meng Delong/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel