Çin'de Ulusal Gün Tatilinde Kır Gezintisi
Güncel Haberler
CHONGQİNG, 3 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing belediyesine bağlı Youyang Tujia ve Miao Özerk İlçesi'ndeki Banxi kasabasında kır manzarasının fotoğraf çeken turistler görülüyor, 2 Ekim 2022. (Fotoğraf: Liu Chan/Xinhua)
CHONGQİNG, 3 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing belediyesine bağlı Youyang Tujia ve Miao Özerk İlçesi'ndeki Banxi kasabasında kır manzarasının fotoğraf çeken turistler görülüyor, 2 Ekim 2022. (Fotoğraf: Liu Chan/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel