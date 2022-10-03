Çin'de Ulusal Gün Tatilinde Kır Gezintisi Güncel Haberler CHONGQİNG, 3 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing belediyesine bağlı Youyang Tujia ve Miao Özerk İlçesi'ndeki Banxi kasabasında kır manzarasının fotoğraf çeken turistler görülüyor, 2 Ekim 2022. (Fotoğraf: Liu Chan/Xinhua) CHONGQİNG, 3 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing belediyesine bağlı Youyang Tujia ve Miao Özerk İlçesi'ndeki Banxi kasabasında kır manzarasının fotoğraf çeken turistler görülüyor, 2 Ekim 2022. (Fotoğraf: Liu Chan/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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