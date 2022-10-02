Çin'de Ulusal Gün Tatili Başladı, Yolcu Yoğunluğu Arttı Güncel Haberler HARBİN, 2 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de yolcular Harbin Tren İstasyonu'nda biniş için bekliyor, 1 Ekim 2022. Ulusal Gün tatilinin başladığı Cumartesi günü ülke genelinde yolcu yoğunluğu arttı. HARBİN, 2 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de yolcular Harbin Tren İstasyonu'nda biniş için bekliyor, 1 Ekim 2022. Ulusal Gün tatilinin başladığı Cumartesi günü ülke genelinde yolcu yoğunluğu arttı. (Fotoğraf: Zhang Tao/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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