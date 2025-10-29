Çin'de Ulaştırma Sektöründe Büyüme Görüldü

BEİJİNG, 29 Ekim (Xinhua) -- Çin'de 2025 yılının ilk 9 ayında 50,6 milyar bölgeler arası yolcu seyahati gerçekleştirildi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,1 artışa tekabül ediyor.

Ulaştırma Bakanlığı'ndan çarşamba günü yapılan açıklamada söz konusu dönemde Çin'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,89 artışla 43,25 milyar ton ticari yük taşımacılığı gerçekleştirdiği belirtildi. Ülkenin liman işlem hacminin de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,6 artışla 13,57 milyar tona ulaştığı ifade edildi.

Ülkenin ulaştırma sektöründeki sabit varlık yatırımlarınınsa söz konusu dönemde toplam 2,6 trilyon yuan (yaklaşık 367 milyar ABD doları) olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Bakanlık, yeni büyüme ivmesinin hız kazanması ve dayanıklılığının daha da artmasıyla sektörün istikrarlı performansını sürdürdüğünü bildirdi.