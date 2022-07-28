Çin'de Ulaştırma Alanına Yapılan Yatırım Yılın İlk Yarısında Yüzde 6,7 Arttı - Haberler

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Çin'de Ulaştırma Alanına Yapılan Yatırım Yılın İlk Yarısında Yüzde 6,7 Arttı

Çin'de Ulaştırma Alanına Yapılan Yatırım Yılın İlk Yarısında Yüzde 6,7 Arttı

BEİJİNG, 28 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ulaştırma Bakanlığı'nın verileri, ülkede ulaştırma sektörünün, yılın ilk yarısında sabit varlık yatırımlarında istikrarlı artış kaydettiğini gösterdi.

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BEİJİNG, 28 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ulaştırma Bakanlığı'nın verileri, ülkede ulaştırma sektörünün, yılın ilk yarısında sabit varlık yatırımlarında istikrarlı artış kaydettiğini gösterdi. Bakanlık Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında, sektördeki sabit varlık yatırımlarının yılın ilk yarısında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7 artışla 1,6 trilyon yuanı (yaklaşık 237,35 milyar ABD doları) aştığını bildirdi. Fonların büyük kısmı karayolu ve suyolu altyapı inşaatına harcanırken, karayolu inşaatına yapılan yatırım bir yıl öncesine göre yüzde 9,7 artarak 1,27 trilyon yuanı aştı. Suyolu inşaatına yapılan yatırım ise Ocak-Haziran döneminde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 artışla 73,9 milyar yuana ulaştı.

Xinhua / Güncel

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