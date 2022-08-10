Çin'de Üfe Temmuz'da Yüzde 4,2 Arttı BEİJİNG, 10 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Çarşamba günü açıkladığı verilere göre ürünlerin fabrika çıkış maliyetlerini ölçen üretici fiyat endeksi (ÜFE) Temmuz'da yıllık yüzde 4,2'lik artış gösterdi. BEİJİNG, 10 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Çarşamba günü açıkladığı verilere göre ürünlerin fabrika çıkış maliyetlerini ölçen üretici fiyat endeksi (ÜFE) Temmuz'da yıllık yüzde 4,2'lik artış gösterdi. ÜFE, Haziran'da yıllık yüzde 6,1 yükselmişti. ÜFE oranı aylık olarak Temmuz'da yüzde 1,3 düştü. NBS'den kıdemli istatistikçi Dong Lijuan, sanayi ürünlerinin fiyatlarının çeşitli yurtiçi ve uluslararası faktörler nedeniyle geçen ayın tümünde azaldığını söyledi. Çarşamba günü açıklanan verilerde enflasyonun temel göstergesi olan tüketici fiyat endeksinin Temmuz ayında yıllık yüzde 2,7 arttığı görüldü. Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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