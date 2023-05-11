Çin'de Üfe, Nisan'da Yüzde 3,6 Düştü

BEİJİNG, 11 Mayıs (Xinhua) -- Ürünlerin fabrika çıkış maliyetlerini ölçen üretici fiyat endeksi (ÜFE), Çin'de Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6'lık düşüş sergiledi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Perşembe günü açıkladığı verilere göre düşüş oranı, Mart ayında kaydedilen rakamdan 1,1 puan daha yüksek oldu. NBS'nin verilerine göre ÜFE, aylık bazda yüzde 0,5'lik hafif bir düşüş sergiledi.

NBS'nin kıdemli istatistikçisi Dong Lijuan, uluslararası ticari mal fiyatlarındaki dalgalanmalar, iç ve dış piyasalardaki zayıf talep ve geçen yılın aynı dönemindeki yüksek baz etkisi nedeniyle ÜFE'nin düştüğünü söyledi.

Perşembe günü açıklanan veriler ayrıca, enflasyonun temel göstergesi olan tüketici fiyat endeksinin de Çin'de Nisan ayında yıllık yüzde 0,1'lik hafif bir artış sergilediğini gösterdi.