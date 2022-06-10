Çin'de Üfe Mayıs'ta Yüzde 6,4 Arttı - Haberler

Böylece, Nisan ayında yıllık yüzde 8 artan üretici fiyat endeksi Mayıs ayında yönünü aşağı çevirmiş oldu. Aylık bazda bakıldığında da Çin'de üretici fiyatlarındaki artış, Nisan'daki yüzde 0,6'ya kıyasla Mayıs'ta yüzde 0,1'de kaldı.

NBS kıdemli istatistikçisi Dong Lijuan, gerek aylık gerek yıllık ÜFE artış oranlarının salgın kontrolünde etkin koordinasyon, ekonomik ve toplumsal kalkınma ve sanayi ve tedarik zincirlerinde sorunsuz ve istikrarlı bir seyri garanti edecek önlemler sayesinde daralmaya devam ettiğini söyledi.

Cuma günü açıklanan veriler, Çin'de enflasyon ölçümünde temel gösterge olan tüketici fiyat endeksinin Mayıs ayında yıllık yüzde 2,1 arttığını gösterdi.

Xinhua / Güncel