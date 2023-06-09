Çin'de Üfe, Mayıs'ta Yüzde 4,6 Düştü

BEİJİNG, 9 Haziran (Xinhua) -- Ürünlerin fabrika çıkış maliyetlerini ölçen üretici fiyat endeksi (ÜFE) Çin'de Mayıs ayında yıllık yüzde 4,6 düşüş gösterdi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından Cuma günü açıklanan verilere göre düşüş oranı Nisan'da kaydedilen rakamdan 1 yüzde puan daha yüksek seyretti. NBS'ye göre ÜFE, aylık bazda yüzde 0,9'luk bir düşüş sergiledi.

NBS istatistikçisi Dong Lijuan düşüşün, uluslararası mal fiyatlarındaki genel aşağı yönlü trend, yurtiçi ve yurtdışı endüstriyel ürün piyasalarındaki zayıf talep ve geçen yılın aynı dönemindeki yüksek karşılaştırma tabanından kaynaklandığını söyledi.

Cuma günü açıklanan veriler, enflasyonun temel göstergesi olan tüketici fiyat endeksinin de Mayıs'ta yıllık yüzde 0,2'lik hafif bir yükseliş sergilediğini gösterdi.