Çin'de Üfe Mart'ta Yüzde 8,3 Arttı

BEİJİNG, 11 Nisan (Xinhua) — ÜFE, Şubat'ta yıllık yüzde 8,8 yükselmişti. Aylık bazda Çin'in ÜFE oranı, Şubat'taki yüzde 0,5'lik artışa kıyasla Mart'ta yüzde 1,1'lik artış sergiledi. NBS'nin kıdemli istatistikçisi Dong Lijuan'a göre, Mart'ta görülen aylık ÜFE artışına, uluslararası piyasalarda yaşanan toplu emtia fiyat artışları gibi faktörler sebep oldu. Pazartesi günü açıklanan verilerde Çin'de enflasyonun temel göstergesi olan tüketici fiyat endeksinin de Mart ayında yıllık yüzde 1,5 arttığı görüldü.

Xinhua / Güncel