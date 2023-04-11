Çin'de Üfe Mart'ta Yüzde 2,5 Düştü

BEİJİNG, 11 Nisan (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Salı günü açıkladığı verilere göre ürünlerin fabrika çıkış maliyetlerini ölçen üretici fiyat endeksi (ÜFE) Mart'ta yıllık yüzde 2,5 düşüş gösterdi.

Düşüş oranı Şubat ayında kaydedilen rakamdan 1,1 yüzde puan daha yüksek oldu. Aylık bazda bakıldığında ise ÜFE yatay bir seyir sergiledi.

NBS'nin kıdemli istatistikçisi Dong Lijuan, "Yurtiçi ekonomik faaliyetlerdeki daha hızlı toparlanma ve uluslararası pazarda bazı emtia fiyatlarındaki değişiklikler nedeniyle, ÜFE aylık bazda sabit kaldı" dedi. Dong, "Ancak geçen yılın aynı döneminin yüksek baz etkisi nedeniyle yıllık ÜFE düştü" diye belirtti.

Salı günü açıklanan veriler ayrıca, enflasyonun ana göstergesi olan tüketici fiyat endeksinin Çin'de Mart ayında yıllık yüzde 0,7 arttığını gösterdi.