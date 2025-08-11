Çin'de Uçurumun Üzerinde Benzersiz Bir Kitapçı Açıldı

Güncelleme:
Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde, mayıs ayında kapılarını açan kitapçı, mimari tasarımı ve muhteşem manzarasıyla 100.000'den fazla ziyaretçiyi ağırlayarak popüler hale geldi.

LİUZHOU, 11 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde uçurumun üzerinde kurulmuş bir kitapçı mayıs ayında kapılarını ziyaretçilere açtı.

Mimari tasarımı ve zengin manzarasıyla benzersiz bir okuma deneyimi sunarak kısa sürede popüler hala gelen kitapçı şu ana kadar 100.000 ziyaretçiyi ağırladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
