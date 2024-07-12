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Çin'de Uçurum Kenarında Seyahat Edebileceğiniz Trenler Hizmete Girdi

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Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinde bulunan Dajue Dağı Manzara Alanı'na ulaştırılan elektrikli çoklu ünite (EMU) trenleri, yolcularına uçurum kenarında adeta havada "asılıymış" hissi veren bir yolculuk deneyimi yaşatacak.

NANCHANG, 12 Temmuz (Xinhua) -- Mükemmel bir kamera açısı bulmak için bir dağın tepesine saatlerce yürümek yerine, uçurum kenarında ilerleyen bir trende seyahat ettiğinizi hayal edebiliyor musunuz? Yürek hoplatan bu hayal yakında gerçeğe dönüşecek.

"Dağlık alanda yükseltilmiş tek raylı gezi trenleri ve ray sistemi" olarak adlandırılan sistemin parçası olan 30 adet elektrikli çoklu ünite (EMU) treni, Perşembe günü Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin Zixi ilçesinde bulunan Dajue Dağı Manzara Alanı'na ulaştırıldı.

11,8 kilometrelik gezi rotasının üçte birinden fazlasını uçurum kenarında katedecek olan trenler, yolcularına 850 ila 1.150 metre yükseklikte adeta havada "asılıymış" hissi veren bir yolculuk deneyimi yaşatacak. Bu rota, Çin'de şimdiye kadar inşa edilmiş açık ara en uzun uçurum kenarı tren rotası.

Zhuzhou CRRC Özel Ekipman Teknolojisi Limited Şirketi tarafından geliştirilen trenlerin her biri, 56 koltuk kapasiteli 6 vagondan oluşuyor.

Şirketin başmühendisi Jin Junhui, trenin tırmanma kabiliyetini artırmak için mafsallı bağlantılı boji ve dişli ray hattını bağımsız olarak geliştirdiklerini belirterek, "Trenlerin güvenlik ve güvenilirliğini sağlamak için bir kızılötesi çarpışma önleme sistemi de kuruldu" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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