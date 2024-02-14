Çin'de Uçan Ejderha Şeklini Oluşturan Dronelar
Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin Nanchang kentinde Ejderha Yılı kutlamaları kapsamında ışıklandırılmış droneların bir araya gelmesiyle gökte uçan bir ejderha şekli oluşturuldu. 2.400'den fazla ışıklandırılmış drone kullanılarak oluşturulan uçan ejderha izleyicileri büyüledi.
Uçan ejderha şeklini oluşturan droneların çeşitli görüntüleri
Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin Nanchang kentinde Ejderha Yılı kutlamaları kapsamında ışıklandırılmış droneların bir araya gelmesiyle gökte uçan bir ejderha şekli oluşturuldu.
2.400'den fazla ışıklandırılmış drone kullanılarak oluşturulan uçan ejderha izleyicileri büyüledi.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nanchang'dan bildiriyor. (XHTV)