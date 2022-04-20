Çin'de uçak kazasına dair ön incelemede uçuş kontrol aygıtlarında hataya rastlanmadı

Çin'de Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde 21 Mart'ta meydana gelen uçak kazasına ilişkin ön incelemede uçuş kontrol ve seyir takip aygıtlarında hataya rastlanmadığı bildirildi.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC), kazanın ardından Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne (ICAO) 30 gün içinde sunması gereken raporu bugün iletti.

Raporda, uçağın uçuş kontrol ve seyir takip aygıtlarında hata olduğuna dair bir bulguya rastlanmadığı kaydedilirken, uçağın neden burun üzeri dalışla irtifa kaybettiğine dair herhangi açıklamaya yer verilmedi.

Soruşturmayı yürüten yetkililer, uçağın iki karakutusundan elde edilen verilerin incelemesinin sürdüğünü bildirdi.

Yetkililer, raporun detaylarının kamuya açıklanmayacağını bildirdi.

Karakutu incelemesi uçağın düşüşündeki gizeme ışık tutabilir

Kunming-Guangcou seferini yapan China Eastern Hava Yollarına ait "5735" sefer sayılı uçak, 21 Mart'ta öğle saatlerinde Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nin Vucou şehrinin Tıng ilçesi kırsalındaki ormanlık alana düşmüş, kazada uçaktaki 123'ü yolcu, 9'u mürettebat 132 kişi hayatını kaybetmişti.

"FlightRadar24.com" internet sitesinin verilerine göre uçak, yerel saatle 14.20'de 30 bin fit (yaklaşık 9 bin metre) irtifada seyir halindeyken saatte 842 kilometre hızla dikey dalışa geçmiş ve 1,5 dakika içinde yere çakılmıştı.

İnternette paylaşılan, uçağın düşüşünü gösterdiği iddia edilen güvenlik kamerası kaydında da uçağın burun üzeri dalışla irtifa kaybettiği görülmüştü.

Biri, kokpit ses kayıtlarının, diğeri ise uçağın rotası, hızı ve irtifası gibi uçuş verilerinin kayıtlı olduğu karakutuların incelenmesinin kazanın sebebini aydınlatacağı umuluyor.